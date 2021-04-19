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ذي قار.. القبض على مسؤول بالجرم المشهود وهو يبيع معدات حكومية

Category: أمـن

Date: 2021-04-19T19:15:59+0000
ذي قار.. القبض على مسؤول بالجرم المشهود وهو يبيع معدات حكومية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باعتقال مسؤول في شركة نفط المحافظة بتهمة الفساد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اطاحت بمسؤول شعبة الزراعة في الشركة العامة لنفط ذي قار بعد اعتقاله بالجرم المشهود في بيع معدات زراعية لاحد المشاتل في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " لمتهم تم نقله الى مركز احتجاز خاص، تهميدا لعرضه على القضاء، حتى ينال جزاءه العادل".

وأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين (29 – 3 – 2021)، بضبط مدير عام شركة نفط ذي قار وثلاثة موظفين متلبسين بتلقي رشوة، مشيراً إلى حصول تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة قوات الأمن إلقاء القبض على المتهمين.

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