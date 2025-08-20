ذي قار.. القبض على متهم أطلق النار على ضابط ومنتسبين ولاذ بالفرار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على المتهم الذي أطلق النار على ضابط وثلاثة منتسبين أثناء محاولة فراره من عملية اعتقال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي أطلق النار على المفرزة الأمنية، والشخص الذي كان يأويه في إحدى مناطق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتم ضبط العجلة التي استخدمها في الهرب أيضاً".

وأضاف أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز أمني لاستكمال الإجراءات القانونية".

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن "مدير مركز شرطة الحي العسكري أصيب بجروح خلال مداهمة منزل تاجر مخدرات"، مبيناً أن "العملية جرت في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وأسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة منتسبين".