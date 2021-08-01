ذي قار.. القبض على عضو عصابة استولت على 102 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن تمكن مفارز مكافحة الإجرام في المحافظة وبالتعاون مع مكافحة اجرام المنصور في بغداد من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بمتابعة عملاء المصارف وسرقة الأموال بحوزتهم.

وبينت المديرية إن مكافحة إجرام ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها تلقت معلومات دقيقة حول محل تواجد أحد المتهمين المطلوبين في منطقة الكرادة خارج في العاصمة بغداد والصادر بحقه حكم غيابي لارتكابه جرائم سرقة وسلب أموال عملاء المصارف، مشيرة الى أن إلقاء القبض عليه تم بالتعاون مع مكافحة المنصور وإحالته الى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية.