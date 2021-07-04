ذي قار.. العثور على جثة حلاق داخل محله واعتداء على منزل ضابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية بالمحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية عثرت على جثة حلاق يبلغ من العمر 45 عاما متفسخة داخل محله الذي يستخدمه لغرض المبيت فيه، بمنطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف، أن " رجلا يبلغ من العمر 46 عاما لقي مصرعه أثناء غرقه بنهر القائد بحدود ناحية اور شرقي محافظة ذي قار، فيما غرقت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في نهر قرب المنزل ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن" مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على على منزل ضابط بالأمن الوطني في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية "، مضيفا أن" الهجوم تسبب بأضرار مادية في واجهة المنزل، حيث وتبين لاحقا أن سبب الحادث هو خلافات سابقة مع الجناة".

وتابع المصدر، أن "مسلحين نفذوا هجموا بالأسلحة على مركز (تاج مول)، بعد أيام على احتراقه بالكامل"، مبينا أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم".