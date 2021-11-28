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ذي قار.. السجن 5 سنوات لامرأة والمؤبد لـ"عشيقها" لإدانتهما بتجارة المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-11-28T17:09:25+0000
ذي قار.. السجن 5 سنوات لامرأة والمؤبد لـ"عشيقها" لإدانتهما بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بإصدار حكم قضائي بحق امرأة و"عشيقها" بتهمة تجارة المخدرات في الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالسجن 5 سنوات وشهرا واحدا على امراة لادانتها بتجارة المخدرات، فيما اصدرت حكما على عشيقها بالسجن مدى الحياة، لادانته المتاجرة بالمخدرات ونقلها من ميسان إلى ذي قار".

وبين المصدر، ان " قرار الادانة صدر وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

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