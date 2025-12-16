ذي قار.. السجن 5 سنوات بحق "حرامي اللابتوبات"

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن بحق (حرامي الحاسبات).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات بحق متهم تمت ادانته بارتكاب عدد من جرائم السرقة للحاسبات نوع (لابتوب) في مكاتب الاستنساخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".