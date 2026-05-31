ذي قار.. السجن 15 عاماً لموظف في "الحوت" بتهمة التعاون مع إرهابيين

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق موظف يعمل في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بعد إدانته بالتعاون مع عناصر "إرهابيين" داخل السجن.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المدان ثبتت بحقه جريمة إدخال هواتف نقالة ومواد أخرى إلى النزلاء داخل السجن، والتعاون مع عناصر إرهابية داخله.

وبحسب المصدر، فإن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.