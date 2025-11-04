ذي قار.. السجن المؤبد لعضو في "الهيئة العليا للعلاهية" بتهمة قتل طفل

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائياً بحق مدانين اثنين من حركة "العلاهية" أحدهما قيادي في ما يسمى بـ"الهيئة العليا".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد أعضاء (الهيئة العليا للعلاهية) بعدما تمت إدانته بقتل طفل والادعاء بأنه انتحر لانتمائه إلى العلاهية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لثمان سنوات بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية بعدما تمت إدانته بتهمة الرشوة".

وتابع المصدر، أن "القرارين صدرا استناداً لأحكام المادتين 406 و307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".