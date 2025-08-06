ذي قار.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات ضبط بحوزته 157 كغم من "الداتورا"

شفق نيوز- ذي قار

أعلن القضاء العراقي، يوم الاربعاء، الحكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 157 كيلو غرام من نبات الداتورا المخدرة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال إعلام القضاء، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ذي قار أدصرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشار البيان إلى ضبط بحوزة المدان 157 كيلو غرام من نبات الداتورا المخدرة، بعدما أقدم على زراعتها والتي تحتوي على مركبات الاتروبين السامة المهلوسة.

وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.