ضُبطت بحوزته قرابة 2 كغم .. المؤبد لتاجر مخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الامفيتامين المخدرة في مدينة الناصرية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(765) غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".