ذي قار.. الحبس سنة واحدة لمدان بـ"تمجيد حزب البعث"

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالحبس لمدة سنة واحد لمتهم بتمجيد حزب البعث المنحل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالحبس سنة واحدة بحق شخص تمت إدانته بتمجيد حزب البعث المنحل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 9 من قانون رقم 32 لسنة 2016، الذي يحظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية".