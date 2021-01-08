ذي قار.. اقتياد مراسل ومصور "زاكروس" إلى مكان مجهول

شفق نيوز/ أفادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، يوم الجمعة، باعتقال مراسل ومصور قناة "زاكروس" واقتيادهما إلى مكان مجهول في محافظة ذي قار التي تشهد احتجاجات على اعتقال ناشط.

ونقلت الجمعية، عن مدير الأخبار في القناة، ومقرها أربيل بإقليم كوردستان، فلاح الفضلي، قوله، إنه تم اعتقال مراسل القناة علي صالح والمصور الذي برفقته، اثناء تغطيتهما للاحتجاجات التي انطلقت في ساحة الحبوبي وصاحبتها عمليات قمع.

واضاف، وفق بيان للجمعية ورد لوكالة شفق نيوز، أن القوة التي اعتقلت الكادر اقتادتهم الى جهة مجهولة، ولم تطلق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وتشهد المحافظة منذ ايام عودة اندلاع التظاهرات للمطالبة بالكف عن ملاحقة المحتجين، او اعتقالهم.

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اعتقال الصحفيين، معتبرا إياه "انتهاكا وخرقا دستوريا لمبادئ حرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد".

وطالبت الجمعية، وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق بالحادثة، والكشف عن مكان اعتقال الصحفيين، واطلاق سراحهم على الفور.

وقالت إن "القوات الامنية باعتقالها للزملاء الصحفيين مازالت تواصل خرقها لما نص عليه الدستور، وكفالته حرية العمل الصحفي، دون اي رد فعل من قبل الحكومة الاتحادية والسلطات العليا".