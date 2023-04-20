ذي قار .. اعتقال 5 متهمين بنزاع عشائري في قضاء الشطرة

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، اعتقال خمسة متهمين من طرفي نزاع عشائري في قضاء الشطرة.

وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية مشتركة من شرطة قضاء الشطرة بالاشتراك مع فوج طوارئ ذي قار الرابع وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب الشطرة تمكنت من خلال ضرب طوق أمني إثر نزاع عشائري ومداهمة منازل المشتبه بهم".

وأضافت القيادة أن "القوة تمكنت من القبض على 5 متهمين من طرفي النزاع العشائري الذي حدث اليوم في قضاء الشطرة، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وتوقيفهم اصوليا"، مبينة أن "العملية تمت بإشراف قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني وتأكيده على ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية وتقديمهم للمحاكم المختصة".

وكان مصدر أمني بمحافظة ذي قار أفاد، اليوم الخميس، بإصابة طفلين بطلق ناري "طائش" نتيجة نزاع عشائري بقضاء الشطرة، شمالي ذي قار، فيما تدخلت القوات الامنية لبسط سيطرتها على النزاع.