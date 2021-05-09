ذي قار.. اعتقال 5 أشخاص تسببوا بـ"معركة طاحنة" بآلات حادة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد باعتقال 5 أشخاص تسببوا بمعركة طاحنة بالالات الحادة، فيما سجل حادث وفاة "غريبة" لفتاة عشرينية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية طوقت مكان مشاجرة بالآلات الحادة في منطقة حي أريدو وسط الناصرية، وقامت باعتقال 5 أشخاص سقطوا جرحى في المعركة، أحدهم تعرض لأكثر من 10 طعنات سكين وهو بحالة خطرة".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم المستشفى لغرض العلاج، ومن ثم إكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

وفي سياق منفصل، أوضح، أن "الأجهزة الأمنية سجلت حالة وفاة غريبة لفتاة في العشرين من عمرها سقطت (تزحلقت) على رأسها داخل حمام المنزل، ما أدى لوفاتها على الفور".