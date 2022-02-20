ذي قار.. اعتقال 4 اشخاص بينهم موظفان يختلسان رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاحد، باعتقال 4 متهمين بينهم موظف في مصرف الرشيد الحكومي بعمليتين نوعيتين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قسم التحقيقات بهيئة النزاهة في محافظة ذي قار تمكن من اعتقال موظفين اثنين احدهما في مصرف الرشيد، والاخر بشركة النخيل في الناصرية، لمسؤوليتهما عن اختلاس بطاقات الماستر كارد (النخيل) الخاصة بعدد من المتقاعدين في المحافظة".

وبين المصدر، ان " عملية الاعتقال للمتهمين صاحبتها، ضبط استمارات تفعيل بطاقات متضمنة ارقام هواتف وهمية لغرض اختلاس الرواتب"، لافتا إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهما على ذمة التحقيق وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

على الجانب الاخر، ضبط فريق تحقيقي متهمين اثنين أيضاً بالجرم المشهود اثناء قيامهما بتفكيك وسرقة عربات قطار في محطة سكك الحديد بالمحافظة، بالتعاون مع موظف بارز في وزارة النقل بالمحافظة"، مشيراً إلى أن الاخير "لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".