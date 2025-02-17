ذي قار.. اعتقال مطلوب خطير وضبط مخدرات مع إطلاق حملة "إحنا بظهركم"

شفق نيوز/ نفذت قوة تابعة لمكافحة المخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، عمليتين نوعيتين أسفرتا عن اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب "خطير" بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "العمليتين جرتا في مدينة الناصرية وقضاء قلعة سكر شمال المحافظة، وأسفرتا عن ضبط كيلو ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف المصدر أن "العمليتين نُفذتا بإشراف ومتابعة مدير عام مكافحة المخدرات في العراق اللواء أحمد الزرگاني"، مشيراً إلى أن المتهمين والمضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي ذي قار أيضاً، أطلق محافظها مرتضى الإبراهيمي، حملة توعوية تحت شعار "إحنا بظهركم" لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره وسبل الوقاية منه.

وأكد الإبراهيمي، خلال فعالية إطلاق الحملة، أهمية تكاتف المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأفراد، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف المدارس المتوسطة والإعدادية للبنات، على أن تمتد لاحقًا إلى طلبة الكليات والفئات الأخرى.

كما شدد على دعم الأجهزة الأمنية لضمان التعامل الفاعل مع الشكاوى بسرية تامة، وتقديم المساندة القانونية والنفسية للضحايا، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي جرائم الابتزاز، داعيًا العائلات والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام للمشاركة في نشر الوعي.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة، وحماية الشباب من مخاطرها.