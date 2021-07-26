ذي قار.. اعتقال محتجين أغلقوا شركة نفط المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان قوة أمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين أمام بوابة شركة نفط المحافظة صباح اليوم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة من مكافحة الشغب اعتقلت 4 أشخاص ينتمون لعشيرة ال سهلان / الخميسات، أشعلوا النيران أمام بوابة شركة نفط ذي قار، واغلقوها للمطالبة بالتعيين".

وبين المصدر، أن "المعتقلين تم اقتيادهم إلى مركز احتجاز خاص، بانتظار تحريك شكوى قضائية بحقهم من قبل إدارة شركة النفط".

من جانب؛ آخر ذي صلة، استعرض العشرات من أفراد عشيرة (آل سهلان) أمام بوابة الشركة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناءهم، فيما تجري حاليا مفاوضات بين الطرفين (الأجهزة الأمنية الماسكة لحماية الشركة وأفراد العشيرة المستعرضين).

وكان العشرات من أبناء منطقة الخميسات تظاهروا أمام مبنى شركة النفط صباح اليوم، للمطالبة بالتعيين، فيما قاموا بإغلاقها بوقت لاحق بالإطارات المحترقة.