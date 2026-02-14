ذي قار.. اعتقال فتاة تبيع المخّدرات بدراجتها والإطاحة بـ"متاجر بها"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء السبت، باعتقال القوات الأمنية لفتاة كانت تستخدم دراجتها النارية في بيع المخدّرات بعد ملاحقتها في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، مع تمكّن مديرية مكافحة المخدّرات من الإطاحة بأبرز تجّارها في عملية نوعية أخرى بقضاء النصر.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت فتاة مراهقة تقود دراجة نارية، بعد أن أثارت شكوك عناصر الأمن".

وأوضح المصدر، أن القوة لاحقت صاحبة الدراجة واتضح أنها (تيكتوكر) تبيع المخدّرات".

كما اعتقلت القوات الأمنية في المحافظة، واحداً من أبرز تجّار المخدّرات خلال عملية نوعية أخرى في قضاء النصر.

وبين المصدر، أن "المعتقل يُدعى (شيحان) وعُثر بحوزته على 5 آلاف حبة مخدّرة"، مؤكداً أنه "يُعتبر من أبرز تجّار المخدّرات في مناطق شمال ذي قار".