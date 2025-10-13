ذي قار.. اعتقال عقيد شرطة متلبساً بتسلم 7000 دولار من مهربي نفط

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية القت القبض على ضابط شرطة برتبة عقيد بتهمة تسلّم أموال من مهربي نفط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لقاطع شرطة الفضلية جنوبي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وأوضح المصدر، أن عملية الاعتقال جرت بعد ضبط الضابط بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ 7000 دولار من مهربي نفط، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى العاصمة بغداد على الفور لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.