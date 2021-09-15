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ذي قار .. اعتقال عصابة تسللت بين صفوف الزائرين المتوجهين لكربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T09:51:37+0000
ذي قار .. اعتقال عصابة تسللت بين صفوف الزائرين المتوجهين لكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على عصابة تسللت بين صفوف زائرين شيعة متوجهين لأحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت عصابة مكونة من 5 أفراد تراوحت أعمارهم بين 17 - 22 عاما، و بحوزتهم مبالغ مالية مزورة ومخدرات وأجهزة تعاطي كانوا يسيرون مع الزوار المتوجهين إلى كربلاء".

وبين المصدر، أن " المعتقلين جميعهم من محافظة البصرة، وتم نقلهم لمركز احتجاز خاص "، لافتا إلى أن" عملية الاعتقال جرت بناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار".

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