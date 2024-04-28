ذي  قار.. اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات يرأسها ضابط برتبة كبيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، باعتتقال عصابة تتاجر بالمخدرات، قائدها ضابط أمن برتبة كبيرة، شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لشعبة مخدرات الشطرة تمكنت من اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، يرأسها ضابط برتبة مقدم"، مبيناً أن "عملية الاعتقال تمت قرب المعهد الفني بالقضاء شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية ضبطت بحوزة المعتقلين مواد مخدرة، وتم نقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم".