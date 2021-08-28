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ذي قار.. اعتقال شخصين حطما محتويات مستشفى واشتبكا مع الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T16:39:17+0000
ذي قار.. اعتقال شخصين حطما محتويات مستشفى واشتبكا مع الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال شخصين بعد دخولهما باشتباك مع القوات الأمنية داخل المستشفى التركي في مدينة الناصرية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شخصين توفي والدهما داخل المستشفى التركي، قاما بتكسير جدارن وزجاج المشفى، فضلا عن أجهزة طبية"، لافتا إلى أن "الشخصين دخلا باشتباك بالأيدي مع القوات الأمنية الموجودة داخل المستشفى التي حاولت منعهما من المزيد من أعمال العبث".

وأضاف، أن "الشخصين انتهى بهما المطاف داخل السجن، فيما تم إخراج جثة والدهما بصحبة آخرين"، مبينا أن "ادارة المستشفى شكلت لجنة عاجلة لتقييم الأضرار الناجمة، عن عمليات التكسير، لغرض تسديدها من قبل المعتقلين، وفي حال عدم تسديدها سيتم احالتهم إلى المحاكم الخاصة".

وتابع المصدر، أنه "بحسب التوقعات الأولية فإن الأضرار التي تسبب بها الشخصان المعتقلان، تقدر بأكثر من 20 مليون دينار عراقي".

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