ذي قار.. اعتقال أشخاص اعتدوا على دورية أمنية احتجاجاً على نقلها من البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، باعتقال متهمين اعتدوا على دورية شرطة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية كبيرة وبأمر من وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة عملية خاطفة انتهت باعتقال 4 مطلوبين، اعتدوا على دورية أمنية في القضاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبين المصدر، أن "سبب الاعتداء على الدورية يعود لاعتراض بعض الأهالي على استقدامها مؤخراً من محافظة البصرة، ونقل الفوج الأمني الخاص من أهالي القضاء لتحل محلها".