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ذي قار.. اعتقال تجار مخدرات "بارزين" وضبط 4 كغم من الكرستال

Category: أمـن

Date: 2021-06-23T20:58:20+0000
ذي قار.. اعتقال تجار مخدرات "بارزين" وضبط 4 كغم من الكرستال

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية نفذت عملية نوعية وسط مدينة الناصرية وأطاحت بتجار بارزين بتحارة المخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية خاصة نفذت عملية نوعية في مدينة الناصرية مركز المحافظة، انتهت بإلقاء القبض على 6 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات".

وأضاف المصدر، أن "المتهمين كانت بحوزتهم 4 كيلو و100 غرام من مادة (الكرستال)، فضلاً عن 150 قرص مخدر نوع (كبتي)".

ولفت المصدر، إلى أن "القوة صادرت أيضاً أسلحة وأدوات تعاطي كانت بحوزة المعتقلين"، مبينا أن "المتهمين نقلوا إلى مركز احتجاز خاص، لحين إكمال إجراءات التحقيق معهم".

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