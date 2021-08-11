ذي قار.. اعتقال تجار مخدرات "بارزين" والإطاحة بـ"مبتز الكتروني"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، باعتقال تجار مخدرات بارزين خلال عمليات نوعية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شعبة مكافحة المخدرات نفذت عمليات نوعية خلال الساعات الماضية وتمكنت من اعتقال 9 تجار مخدرات في مناطق مختلفة من مدينة الناصرية مركز المحافظة واقضية سوق الشيوخ والدواية"، لافتا إلى أن " بين المعتقلين تاجر يلقب بـ(ابن جري)".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية التي نفذت العمليات صادرت المئات من الحبوب المخدرة أثناء العملية ونصف كيلو غرام من الكريستال وأسلحة وأجهزة تعاطي وميزان إلكتروني ".

وأشار إلى أن" هناك أوامر قبض صادرة بحق المعتقلين وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تمت احالتهم إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم ".

من جانب آخر، تمكنت قوة من الوطني من الاطاحة بمبتز إلكتروني بعد نصب كمين له.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز ، أن "القوة الأمنية اطاحت بالمتبز الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بعد شكوى من احد الفتيات ضده، نتيجة مساومتها على نشر احدى الصور والتسبب بمشاكل عائلية لها".