ذي قار.. اصابة موظف بهجوم مسلح ومحاولة انتحار فاشلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حوادث امنية في المحافظة بينها اصابة مدرس بهجوم مسلح شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم ضد موظف يعمل بصفة مدرس في وزارة التربية و أصابوه برصاصات في قرية ال خليوي بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي حادث آخر؛ ذكر المصدر، ان "شابا دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار حرقا داخل منزله بقضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، الا ان ذويه تمكنوا من إنقاذه ونقله للمشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "التحقيقات اثبتت ان الشاب اقدم على الانتحار بسبب حالته سوء النفسية".