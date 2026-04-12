ذي قار.. اشتباك مع مطلوبين بـ"المخدرات" والعثور على طائرة مسيرة "مفخخة"

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع اشتباك مسلح خلال ملاحقة مطلوبين بتجارة المخدرات جنوبي ذي قار، فيما عُثر على طائرة مسيرة مجهولة سقطت في منطقة زراعية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية خاضت اشتباكاً مع مطلوبين اثنين في ناحية "العكيكة" التابعة لقضاء سوق الشيوخ، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد القوة بجروح طفيفة، مبيناً أن العملية انتهت باعتقال أحد المطلوبين فيما لاذ الآخر بالفرار.

وأضاف المصدر أن المتهم المعتقل "منسوب" لصفوف الحشد الشعبي، وقد تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي حادث منفصل، كشف المصدر عن العثور على طائرة مسيرة "مفخخة" في أرض زراعية بقضاء "الدواية"، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوطها خلال فترة التصعيد الأمني الأخير في المنطقة، فيما باشرت الفرق المتخصصة بتطويق المكان لرفعها وتفكيكها.