ذي قار.. اشتباك مع تاجر مخدرات يتسبب بإصابة منتسب امني بجروح بليغة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية وتاجر مخدرات أثناء عملية مداهمة شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمكافحة المخدرات داهمت مقر تاجر مخدرات في منطقة طريق ابو ماش بقضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة ودخلت باشتباك مسلح عنيف معه".

وبين المصدر، ان "الاشتباك المسلح أدى لإصابة منتسب امني بجروح بليغة، فيما لاذ تاجر المخدرات بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".