ذي قار.. اشتباك مسلح مع مطلوب للقضاء وشركة استثمارية تتعرض لإطلاق نار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإندلاع اشتباك مسلح بين قوة امنية ومطلوب للقضاء خلف جرحى شمالي المحافظة، فيما تعرضت شركة استثمارية لهجوم مسلح وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية كانت في واجب القاء القبض على مطلوب بمنطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وأثناء مداهمة المنزل تعرضت القوة الأمنية لاطلاق نار كثيف من قبل الشخص المطلوب للقضاء وشقيقه، حيث أدى تبادل اطلاق النار بين الطرفين، إلى اصابة المطلوب للقضاء بجروح بليغة بعدما حاول الهرب من القوة الامنية من خلال القفز من أعلى المنزل، فيما أصيب عنصر أمني بالاشتباك المسلح".

وأضاف المصدر، أن "شقيق المطلوب للقضاء تمكن من الهرب بعدما انشغلت القوة الأمنية بإخراج اخيه المصاب خارج منطقة الاشتباك المسلح، بين الطرفين".

وتابع المصدر، ان "شركة نبع الحياة الاستثمارية للمقاولات تعرضت لهجوم مسلح قرب البوابة الشمالية لمدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "سبب الهجوم يعود لخلاف على الأرض المستثمرة مع أطراف آخرين وتقدم بطلب الشكوى ضدهم أمام الجهات المختصة ".