سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أحدهم أعدم ميدانياً.. ارتفاع قتلى النزاع "الطاحن" إلى 4 في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T18:51:58+0000
أحدهم أعدم ميدانياً.. ارتفاع قتلى النزاع "الطاحن" إلى 4 في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا نزاع عشائري طاحن جنوبي المحافظة إلى 4 قتلى و5 جرحى بينهم شخص تم حجزه واعدامه ميدانياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري بين عشيرتي (ال شدود وال زبيد) بناحية العكيكة جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة لا يزال مستمرا حتى الآن بعد عجز أكثر من 50 شيخ عشيرة على إنهائه من 3 اقضية ونواحي في قضاء سوق الشيوخ".

وأضاف أن "القوات الأمنية عجزت عن فرض سلطتها رغم وصول التعزيزات لها من قيادة عمليات سومر بمركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى شجار بسيط أمام احد ملاعب كرة القدم في الناحية "، مؤكدا أن "عدد القتلى ارتفع إلى 4 أشخاص، فضلا عن 5 جرحى آخرين ".

وتابع، أن "أحد القتلى من أفراد عشيرة ال زبيد تم حجزه من قبل أفراد عشيرة ال شدود واعدامه على الفور في الشارع".

في الأثناء، طالب مدير ناحية العكيكة، حازم الحجامي، الحكومة الاتحادية في بغداد "بتدخل عسكري كبير باستخدام الطائرات من أجل فرض هيبة القانون في الناحية".

وأضاف الحجامي في بيان، أن "الوضع خارج السيطرة؛ حيث أن هناك نزاع عشائري، بين أفراد قرابة 500 منزل قائم حتى الآن".

related

اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

Date: 2021-08-25 16:16:29
اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

Date: 2021-06-07 20:11:35
4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

Date: 2021-09-16 05:23:24
"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

Date: 2021-07-21 19:38:22
نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

Date: 2021-09-16 15:42:28
قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

توتر أمني جنوبي العراق

Date: 2021-10-07 06:49:32
توتر أمني جنوبي العراق

مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

Date: 2021-10-18 16:40:16
مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

Date: 2019-09-19 12:17:16
مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق