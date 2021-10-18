أحدهم أعدم ميدانياً.. ارتفاع قتلى النزاع "الطاحن" إلى 4 في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا نزاع عشائري طاحن جنوبي المحافظة إلى 4 قتلى و5 جرحى بينهم شخص تم حجزه واعدامه ميدانياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري بين عشيرتي (ال شدود وال زبيد) بناحية العكيكة جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة لا يزال مستمرا حتى الآن بعد عجز أكثر من 50 شيخ عشيرة على إنهائه من 3 اقضية ونواحي في قضاء سوق الشيوخ".

وأضاف أن "القوات الأمنية عجزت عن فرض سلطتها رغم وصول التعزيزات لها من قيادة عمليات سومر بمركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى شجار بسيط أمام احد ملاعب كرة القدم في الناحية "، مؤكدا أن "عدد القتلى ارتفع إلى 4 أشخاص، فضلا عن 5 جرحى آخرين ".

وتابع، أن "أحد القتلى من أفراد عشيرة ال زبيد تم حجزه من قبل أفراد عشيرة ال شدود واعدامه على الفور في الشارع".

في الأثناء، طالب مدير ناحية العكيكة، حازم الحجامي، الحكومة الاتحادية في بغداد "بتدخل عسكري كبير باستخدام الطائرات من أجل فرض هيبة القانون في الناحية".

وأضاف الحجامي في بيان، أن "الوضع خارج السيطرة؛ حيث أن هناك نزاع عشائري، بين أفراد قرابة 500 منزل قائم حتى الآن".