ذوو متوفى بكورونا يهاجمون منزل طبيب بالرصاص الحي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين هاجموا منزل طبيب مختص وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين هاجموا بالرصاص الحي، فجر اليوم، منزل الدكتور حيدر سعدون، وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، مما تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل المستهدف، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، وبحسب التحقيقات الأولية، فأن "أفراد في عائلة احد المتوفين بفيروس كورونا في المحافظة يقفون وراء الهجوم، حيث اتهموا سعدون بوقت سابق بالتسبب بالوفاة، لكن المحكمة أفرجت عن بحكم براءة وعدم التسبب بالوفاة ".

يذكر ان الدكتور حيدر سعدون يشغل منصب رئيس اللجنة العلمية العليا لفيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظة ميسان جنوبي العراق.