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ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T11:21:26+0000
ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

شفق نيوز/ رفض ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" جنوبي تكريت يرفضون تشييع جثامين الضحايا وطالبوا بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أهالي الضحايا رفضوا تشييع جثامين اولادهم الا بعد وصول رئيس الوزراء ووزير الداخلية ليستمعا لمطالبهم التي أخذت تتأزم نتيجة الخروقات الامنية المتكررة.

من جانبه أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أنه بحسب التحقيقات والمعلومات الأولية حيال المجزرة فأن 7 أفراد آخرين، في منطقة "البو دور" نجوا من الموت بعد وصول المجموعة المسلحة التي نفذت المجزرة الدموية، حيث فروا إلى منطقة اخرى.

وكشف قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح، في وقت سابق من اليوم، تفاصيل مجزرة نفذها مسلحون لأفراد عائلة في منطقة "البو دور" جنوبي القضاء، مؤكدا أن الهجوم إرهابي واستهدف ثلاثة منازل.

وقال الشنداح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين بزي عسكري يرتدون اللثام، ويستقلون سيارتين، مبينا أن بحسب رواية شهود عيان من أهالي المنطقة "اقتحم المسلحون فجر اليوم، ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أفراد وأصابوا ثامنا، والضحايا بينهم نساء وأطفال".

وأوضح الشنداح، أن "المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم".

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