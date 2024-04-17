ذووه ادعوا نحر نفسه.. مصرع طفل بحادث مروع ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بالإبلاغ عن جثة طفل عمره لم يتجاوز الخمس سنوات قضى نحراً، مشيراً إلى أن ذوي الضحية ادعوا أنه "نحر نفسه".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود جثة طفل بعمر خمس سنوات منحور من رقبته في منطقة السميلات بقضاء ابو غريب، غربي العاصمة بغداد، وتم التوجه إلى المكان من قبل قوة أمنية".

وأضاف أن "ذوي الضحية ادعوا أن الطفل هو من قام بنحر نفسه، لكن القوة الأمنية قامت بالتحفظ على العائلة لوجود شكوك بأن هناك جريمة قتل".

وفي ذي قار، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن "فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً أقدمت على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة مسدس داخل منزلها بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية"، لافتاً إلى أن "ذوي المنتحرة قدموا بطلب الشكوى ضد زوجها وشقيقه".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية اعتقلتهم على الفور وتم توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتابع المصدر، أن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها الواقع بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، إلا أن ذويها تمكنوا من إنقاذها في اللحظات الأخيرة ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج، دون معرفة دوافع الانتحار".