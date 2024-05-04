ذوات "الرداء الأسود" بقبضة الشرطة: سرقن العشرات من نساء كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم السبت، أن شرطة النجدة تمكنت من اعتقال عصابة تتكون من ثلاثة نساء متورطات بسرقة عشرات النساء في سوق كركوك الكبير.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شرطة نجدة كركوك كانت قد تلقت بلاغات عن حالات سرقة في سوق كركوك الكبير وبكمين محكم القت مفارز شرطة النجدة والدوريات في كركوك وبناء على معلومات مؤكدة على عصابة سرقة مكونة من 3 نساء في السوق الكبير وسط كركوك".

وأكد المصدر أن "النساء يلبسن الخمار والملابس السوداء واعترفن بقيامهن بسرقة العديد من المواطنين أثناء تبضعهم في سوق الحويجة وسوق القلعة والقيصرية".

وتابع المصدر أن" فريق متابعة كان يراقب العصابة من خلال كاميرات المراقبة وبعد فترة زمنية تم تجميع الصور والفيديوهات ومطابقتهم تم الوصول إلى العصابة وتسليمهن إلى مكافحة إجرام كركوك لغرض توثيق أقوالهن وإحالتهن للمحاكم".