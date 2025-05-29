ذوات "الخمار الأسود" تطل برأسها من جديد في مدينة عراقية

شفق نيوز/ فككت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الخميس، شبكة نسائية ترتدي الخمار الأسود متورطة بسرقات عدة استهدفت أسواقاً تجارية وسط مدينة كركوك.

وهذه ليست الحالة الأولى التي تنشط فيها نساء يرتدين الخمار الأسود للقيام بسرقات في كركوك، ففي 4 مايو/أيار 2024، اعتقلت شرطة النجدة عصابة سرقة مكونة من ثلاثة نساء يلبسن الخمار والملابس السوداء واعترفن بقيامهن بسرقة العديد من المواطنين أثناء تبضعهم في سوق الحويجة وسوق القلعة والقيصرية، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني في حينها وكالة شفق نيوز.

كما أن هذا النوع من السرقات شهدته محافظة صلاح الدين أيضاً، حيث تم اعتقال نساء يرتدين "الخمار الأسود" إثر قيامهن بعدة سرقات في أسواق تكريت، وفق ما قاله مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في 19 أبريل/نيسان 2024.

وعن الحالة الجديدة في كركوك، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "قوة الأمنية ألقت القبض على مجموعة نسائية مكوّنة من عدة نساء متورطات بسرقات ويرتدين الخمار الأسود، يُشتبه بتورطهن في تنفيذ سلسلة سرقات طالت محالّ تجارية ومواطنين في مناطق مختلفة من كركوك".

وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد ورود شكاوى من أصحاب المحال وسكان محليين، حيث جرى تعقب تحركات المشتبه بهن عبر كاميرات المراقبة، ومن ثم نصب كمين محكم أسفر عن اعتقالهن".

وأكد أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفات للكشف عن بقية أفراد الشبكة، وما إذا كانت لهن صلات بحوادث مشابهة في مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن "القضاء سيتولى النظر في ملفاتهن وفقاً للإجراءات القانونية".