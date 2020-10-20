ذهب لطلاق زوجته.. محكوم بـ60 عاما يفر من سجن البصرة

شفق نيوز/ تمكن نزيل في السجن المركزي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، من الهرب اثناء نقله إلى محكمة الأحوال الشخصية في قضاء الزبير.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن نزيلاً في السجن المركزي بمحافظة البصرة (جنوبي العراق) استطاع خداع حراسه المرافقين وتمكن من الهرب اثناء نقله إلى محكمة الأحوال الشخصية في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة.

وذكر المصدر، ان النزيل وهو محكوم عليه بالسجن لمدة 60 عاماً، احتال على حراسه بعد أن طلب منهم السماح له بدخول المرافق الصحية (wc).

وأضاف المصدر أن نقل النزيل الى المحكمة، كان بسبب دعوى قضائية رفعتها عليه زوجته لغرض التفريق، غير أنه استغل هذا الأمر وتمكن من الفرار.