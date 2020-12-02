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ذكرى إغتيال سليماني تدفع أمريكا لسحب نصف دبلوماسييها من بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-02T20:19:24+0000
ذكرى إغتيال سليماني تدفع أمريكا لسحب نصف دبلوماسييها من بغداد

شفق نيوز/ قال مصدر أمريكي حكومي، يوم الأربعاء، إن بلاده ستسحب نحو نصف دبلوماسييها من العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت محطة سكاي نيوز عربية عن المصدر الامريكي الحكومي، إن هذا القرار سيكون  قبيل ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأغتيل سليماني  الذي كان يترأس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني مطلع العام الحالي بضربك امريكي قرب مطار بغداد الدولي. 

وتتهم الولايات المتحدة سليماني بأنه كان يرعى أذرع إيران في العراق ولبنان ودول أخرى،  ومساعدتها على قتل أميركيين واستهداف مصالح أميركا وحلفائها بالمنطقة.

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