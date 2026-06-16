ذر قار.. تحقيقان في حالتي وفاة وحريق يلتهم مجمعاً تجارياً

شفق نيوز- ذي قار

سجّلت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، حوادث أمنية عدة، من بينها حريق اندلع فجر اليوم داخل أحد المجمعات التجارية وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً أمنياً في الخمسينيات من عمره توفي داخل منزله في قضاء الفهود شرقي الناصرية"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد أسباب الوفاة".

وأضاف أن "حريقاً كبيراً اندلع فجر اليوم، في أحد مجمعات المواد الغذائية بمنطقة الحي العسكري في مدينة الناصرية، ما تسبب بخسائر مادية تُقدّر بعشرات الملايين من الدنانير"، مشيراً إلى أن "أربع فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق".

وأشار المصدر، إلى أن "فتاة في العشرينيات من عمرها توفيت داخل صالة العمليات في مستشفى الحبوبي بمحافظة ذي قار نتيجة نزيف حاد أثناء عملية ولادة"، لافتاً إلى أن "ذويها تقدموا بشكوى ضد الطبيبة والفريق الطبي المشرف على العملية، فيما فُتح تحقيق جنائي بالحادث".