ذبح طفله بالسكين.. جريمة صادمة تهز صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات على يد والده ذبحاً بالسكين، في جريمة صادمة هزّت ناحية جبارة جنوب شرق قضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطفل لقي مصرعه على يد والده داخل المنزل في منطقة تل نقار، مبيناً أن القوات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى تطويق المكان واعتقال المتهم دون وقوع أي حوادث أخرى.

وأضاف أن والد الطفل كان يعاني من مرض نفسي، وكان مقيّداً داخل المنزل، إلا أنه تمكن من فك القيود والخروج، قبل أن يُقدم على قتل طفله، لافتاً إلى أن الجهات المختصة باشرت فوراً بإجراءات التحقيق لكشف ملابسات الحادث وظروفه.

وأشار إلى نقل جثمان الطفل إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم إيداع المتهم لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.