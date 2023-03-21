ذبحه بقطعة زجاج .. القبض على قاتل طفل في بغداد (صورة)

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم بقتل طفل في إحدى مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن شخصا يبلغ من العمر 33 عاما قام باختطاف طفل يدعى (م، ك، ج) مواليد العام 2011 من بيتهم في منطقة الحسينية واقتاده الى مكان ناءٍ ليقوم بذبحه بواسطة قطعة زجاج ودفنه بعد ذلك.

وأضاف المصدر، أن القاتل هو جيران المجنى عليه، مشيرا إلى أن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض عليه.

بدورها قالت الشرطة الاتحادية في بيان، قوة مشتركة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ، ومن خلال القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة ، من كشف ملابسات اختفاء الطفل والقاء القبض على الجاني والذي تبين بعد اعترافه الاولي انه قام بقتله ودفن الجثة في إحدى الفضاءات المتروكة بمنطقة (الحسينية).

ووفقا للبيان فقد تم تسليم الجاني الى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه .