دگة عشائرية ونزاع عائلي يتسببان بمقتل وإصابة 7 أشخاص في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بإصابة أربعة مدنيين إثر شجار بين عائلتين في طوزخرماتو، فيما قتل شخص وأصيب اثنان آخران، جراء دكة عشائرية في محافظة ميسان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "٤ مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء مشاجرة بين عائلتين في منطقة حي الطين قرب كراج البلدية"، مبينا أن "الشجار تطور إلى اطلاق نار".

وأضاف أن "قوة من الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وفضت النزاع وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

إلى ذلك، نوه مصدر آخر في ميسان، للوكالة إلى أن "دگة عشائرية حصلت في منطقة الماجدية وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، وانتهت بمقتل شخص (سائق تكتك)، وإصابة شخصين اثنين آخرين لا علاقة لهما بالحادث".

وأشار المصدر، إلى أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقلت الأجهزة الأمنية الجثة للطب العدلي، والمصابين للمستشفى لغرض تلفي العلاج".

وتشهد محافظات عراقية عدة، نزاعات شخصية واجتماعية قادت إلى استخدام أسلحة نارية ما يتسبب بسقوط عشرات الضحايا والمصابين.