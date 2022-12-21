"دگة عشائرية" على مدرسة وإحراق سيارة مديرها جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتنفيذ "دگة عشائرية" على مدرسة وإحراق سيارة مديرها بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقدموا على احراق عجلة مدير مدرسة الاقتدار بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اثناء ركنها امام بوابة المدرسة مساء اليوم"، لافتا إلى ان "احراق العجلة اعقبه إطلاق نار باتجاه المدرسة، اشبه بالدگة العشائرية لها".

وبين، ان "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية المصدر".

وتابع المصدر، ان "شخصاً اصيب بجروح في العشرينيات من عمره اثناء قيام مجموعة اشخاص برمي رمانة على منزله الواقع بقضاء العكيكة جنوبي المحافظة".

واضاف، ان" المصاب تم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما تقدم بشكوى ضد الجناة، حيث تبين ان سبب الحادث يعود لخلاف على ارض زراعية بين الطرفين".