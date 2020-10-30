ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة باصابة عنصر بالحشد الشعبي جراء انفجار عبوة لاصقة و8 مدنيين بحادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عنصرا من الحشد اصيب بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة موضوعة اسفل مركبته في قرية صخر في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر ان "قوات امنية نقلته الى المستشفى لتلقي العلاج فيما شنت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين".

وفي حادث منفصل، اصيب 8 اشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم مروي على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)، وفق المصدر ذاته.



