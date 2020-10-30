سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

Category: أمـن

Date: 2020-10-30T16:50:35+0000
ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة باصابة عنصر بالحشد الشعبي جراء انفجار عبوة لاصقة و8 مدنيين بحادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عنصرا من الحشد اصيب بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة موضوعة اسفل مركبته في قرية صخر في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر ان "قوات امنية نقلته الى المستشفى لتلقي العلاج فيما شنت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين".

وفي حادث منفصل، اصيب 8 اشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم مروي على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)، وفق المصدر ذاته.


related

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

اغتيال مدني ومصرع فتاتين في حادثين بديالى

Date: 2020-10-23 17:20:28
اغتيال مدني ومصرع فتاتين في حادثين بديالى

الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

Date: 2019-08-12 14:06:23
الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

Date: 2020-08-28 20:05:23
الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

مصرع قياديين اثنين بالحشد الشعبي في حادث جنوبي العراق

Date: 2020-06-05 17:11:48
مصرع قياديين اثنين بالحشد الشعبي في حادث جنوبي العراق

تدمير أنفاق لداعش في خانقين

Date: 2019-07-01 17:07:57
تدمير أنفاق لداعش في خانقين

الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

Date: 2020-10-23 20:09:49
الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

Date: 2020-07-30 17:47:33
ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى