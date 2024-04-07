ديالى و ذي قار .. العثور على رجل مقتول ومحروق داخل سيارته ومصرع 3 أشخاص بحادث مروع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بالعثور على جثة رجل داخل سيارة محترقة جنوب غربي بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة محترقة بداخلها جثة عليها اطلاقات نارية على طريق زراعي في منطقة منصورية الشط عند أطراف ناحية الجديدة جنوب غربي مدينة بعقوبة".

وأضاف أن"الجناة وضعوا الضحية في السيارة واطلقوا عليه النار ثم أحرقوا السيارة وبداخلها الجثة وفقا للمؤشرات".

وأشار المصدر الى أن "الحادث جنائي وبسبب مشاكل وخلافات وفقا للمعلومات الأولية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

في غضون ذلك افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، بمصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير مروع وقع على الشارع العام بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار بين دراجتين اثنين، وأدى لمصرع 3 أشخاص على الفور بينهم شقيقان".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".