ديالى وكركوك.. إصابة مدني خلال احتجاج واعتقال 4 متهمين بالعنف الأسري

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بإصابة مواطن جراء إطلاق نار إثر نزاع بين عدد من الأهالي ومحافظ ديالى في قضاء الخالص.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى، عدنان الشمري، أجرى جولة ميدانية برفقة نائب رئيس مجلس المحافظة، سالم التميمي، في أحياء الخالص، عقب تعرضها للغرق وشلل الحركة في بعض الشوارع نتيجة تعثر مشروع المجاري الجاري تنفيذه هناك".

وأضاف أن "عدداً من المواطنين احتجوا على المحافظ ونائب رئيس المجلس، وحاولوا طردهما مستخدمين العصي، تعبيراً عن استيائهم من تردي الواقع الخدمي في القضاء".

وأشار المصدر، إلى أن "أحد المواطنين أُصيب برصاصة جراء إطلاق نار من قبل حماية المحافظ، بحسب المعلومات الأولية".

في كركوك، أعلنت قيادة الشرطة، إلقاء القبض على أربعة متهمين بقضايا عنف أسري في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، العقيد عامر نوري الشواني، لوكالة شفق نيوز، إن قسم حماية الأسرة والطفل تمكّن من اعتقال المتهمين استناداً إلى مذكرات قبض قانونية، على خلفية شكاوى تتعلق بالعنف الأسري.

وأوضح أن القوات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولياً، وأحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للحد منها وحماية الضحايا.