ديالى وكركوك.. العثور على جثة شاب مقتول وإنقاذ آخر حاول الانتحار

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

عثرت قوة أمنية، مساء الخميس، على جثة شباب قُتل رمياً بالرصاص في ديالى، في حين أنقذت الشرطة شاباً حاول الانتحار في كركوك.

في ديالى، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "ملابسات الحادث لا تزال غامضة ولم تتم معرفة تفاصيله وأسبابه بعد"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في الحادث.

أما في كركوك، فذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "الشاب صعد إلى الحافة الخارجية للمجسّر وهو في حالة انهيار نفسي شديد، ما دفع المارة إلى إبلاغ دوريات الشرطة فوراً، حيث وصلت قوة من نجدة كركوك إلى المكان خلال دقائق، وفرضت طوقاً أمنياً لمنع اقتراب المواطنين وتأمين منطقة الحادث".

وأوضح المصدر، أن مفوضي الشرطة حاولوا تهدئة الشاب والتحدث معه لإقناعه بالعدول عن قراره، وبعد محاولات استمرت لبضعة دقائق نجح عنصران من النجدة في الاقتراب منه وسحبه بعيداً عن حافة المجسّر دون أي إصابات".

وتم نقل الشاب وفق المصدر، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والنفسية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب ودوافع محاولته الانتحار.

وشهد الموقع تجمعاً لعدد من المواطنين الذين أشادوا بسرعة استجابة الشرطة وحسن تعاملها، مؤكدين أن تدخلهم السريع حال دون وقوع مأساة حقيقية في قلب كركوك.