ديالى وكركوك.. اعتقال 4 متهمين بينهم أجنبي بتهمة إدخال مخدرات وأغذية "أكسباير"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة العراقية، يوم السبت، ضبط أحد سائقي الشاحنات أجنبي الجنسية في منفذ مندلي الحدودي بواسطة (K9) الكلاب البوليسية وبحوزته مواد يشتبه بها مخدرة في ديالى، وضبط أطنان من المواد الغذائية المهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري وإلقاء القبض على المتهمين بكركوك.

وذكرت شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد العناصر الأمنية ضمن مفارز قسم إدارة وتدريب اللكلاب البوليسية في شرطة ديالى وأثناء التفتيش بواسطة (K9) تمكن من إلقاء القبض على أحد سائقي الشاحنات أجنبي الجنسية في منفذ مندلي الحدودي وضبط بحوزته مواد يشتبه بها أن تكون مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف وحجز الشاحنة لدى الجهات الأمنية المختصة".

وفي كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أنها "تمكنت من ضبط (21 طناً) من المواد الغذائية المهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري وتنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولة لدخولها إلى المدينة".

وأضافت، "كما ألقت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم وقد جاءت عملية الضبط بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالوا جزاءهم العادل".