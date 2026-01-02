في 3 محافظات.. مصرع شخصين بحريق منزل واعتقال أطراف نزاع عشائري ومطلوبين

شفق نيوز- بغداد/ ديالى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بمصرع شخصين إثر حادث حريق اندل داخل منزلهم، وبينما أكدت شرطة ديالى القبض على أطراف مشاجرة عشائرية مسلحة بين أبناء عمومة، أعلنت شرطة كركوك اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.

ففي بغداد أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بـ"مصرع شخصين إثر حادث حريق اندلع داخل منزلهم في منطقة سبع البور، وتم انتشال الجثث واخماد النيران"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".

ومن بغداد إلى ديالى، حيث ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة أنه "بعد وقوع مشاجرة عشائرية مسلحة بين أبناء العمومة من عشيرة (خفاجة) نتيجة ثأر عشائري قديم، في قرية العيث في ناحية خان بني سعد، تم تطويق مكان الحادث بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أطراف المشاجرة دون استثناء، مع ضبط الأسلحة المستخدمة في النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى، أفاد بوقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 8 وفق المعلومات الأولية لنزاع عشائري جنوب غربي المحافظة، بين مجموعتين من عشيرة الخفاجة في أطراف ناحية خان بني سعد، جنوب غربي المحافظة والمحاذية للعاصمة بغداد من جهة المعامل.

أما في كركوك فقد ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مكافحة إجرام كركوك ألقت القبض على خسمة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال 24 ساعة المنصرمة".

وأضافت أن "المطلوبين متورطون بقضايا متنوعة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق السياقات القانونية المعتمدة".