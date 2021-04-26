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ديالى: وفاة منتسب من الرد السريع متأثراً بجروحه إثر انفجار عبوة في شريط الوقف

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T11:43:16+0000
ديالى: وفاة منتسب من الرد السريع متأثراً بجروحه إثر انفجار عبوة في شريط الوقف

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى، يوم الاثنين، بوفاة منتسب في الرد السريع متأثرا بجراحه البليغة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة شريط الوقف بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة 25 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن حصيلة انفجار العبوة الناسفة في شريط الوقف اليوم ضحيتين من الرد السريع أحدهم ملازم اول ضابط استخبارات الفوج الاول لواء الثاني من الرد السريع الذي يواصل عمليات تطهير مناطق حوض الوقف الساخنة.

واضاف المصدر؛ ان 4 منتسبين من الرد السريع أصيبوا جراء الانفجار، في حالة حرجة وتواصل الكوادر الطبية معالجتهم لانقاذ ارواحهم.

الى ذلك؛ اعلنت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى تشرع، بواجب تفتيش وتطهير مناطق في ناحية ابي صيدا، حيث تم تدمير 7 أوكار و 5 عبوات ناسفة مزدوجة".

وأشارت إلى "العثور على 9 أوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للأرزاق، تم تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".

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