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ديالى.. وفاة منتسب متأثراً بانفجار عبوة لاصقة استهدفته امس

Category: أمـن

Date: 2022-08-09T18:23:40+0000
ديالى.. وفاة منتسب متأثراً بانفجار عبوة لاصقة استهدفته امس

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، يوم الثلاثاء، بوفاة منتسب في شرطة سوات جراء اصابات بليغة تعرض لها بانفجار عبوة لاصقة استهدفته ليلة أمس الاثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في قوة حماية بناية مجلس محافظة ديالى برتبة (ر.ع) توفي اليوم في مستشفى بعقوبة جراء الإصابات البليغة التي تعرض لها بانفجار لاصقة داخل سيارته في شارع الفروسية في الأطراف الشمالية لبعقوبة.

وكان مصدر امني أبلغ وكالة شفق نيوز امس الاثنين، أن عبوة لاصقة انفجرت داخل سيارة منتسب في شرطة سوات ديالى في منطقة شارع الفروسية في الأطراف الشمالية لبعقوبة ما أدى إلى اصابته بجروح بليغة وتدمير السيارة.

وتشهد محافظة ديالى هجمات بالعبوات اللاصقة منذ سنوات، أوقعت الكثير من الضحايا من العناصر الأمنية والشخصيات الحكومية.

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